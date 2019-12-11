Тарантино задумался о съемках третьей части фильма «Убить Билла»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино задумался о том, чтобы снять третью часть фильма «Убить Билла». Об этом он заявил в эфире радиошоу Andy Cohen Live.

«Я вчера вечером я обедал с Умой Турман. Мы были в классном японском ресторане. У меня есть представление о том, что я буду делать с (Убить Билла 3. — ред.)», — приводит слова режиссера телеканал «360».

Тарантино отметил, что он уже придумал события, которые могли произойти с главной героиней ленты, однако уточнил, что не хотел бы снять фильм о нелепом приключении. Режиссер заверил, что к работе над третьей частью приступит не раньше, чем через три года, однако планы на нее у него определенно есть.

Первая часть фильма «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году, вторая — в 2004 году. В главных ролях снялись Ума Турман и Дэвид Кэррадайн. В 2016 году Тарантино сообщил о намерении выпустить еще две кинокартины и уйти на пенсию, остановившись на отметке в 10 фильмов. Он уточнял, что дилогия «Убить Билла» считается за одну киноленту, пишет сайт kp.ru.

В ноябре сообщалось, что кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке рассказал об интервью с режиссером Квентином Тарантино, который назвал свой любимый фильм 2019 года — «Капкан». Лента рассказывает о девушке Хейли, которая, игнорируя приказы об эвакуации во время урагана во Флориде, едет домой в поисках отца.