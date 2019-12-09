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Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020

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Фото: Depositphotos
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Картины «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Джокер» Тодда Филлипса, «Два Папы» Фернанду Мейреллиша и «1917» Сэма Мендеса получили номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». Список номинантов Голливудской ассоциации иностранной прессы был опубликован на сайте в понедельник, 9 декабря.

В номинации «Лучшая женская роль в драме» будут соревноваться Синтия Эриво (за роль в фильме «Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зелльвегер («Джуди»).

За лучшую мужскую роль в драме номинацию получили Кристиан Бейл («Форд против Феррари»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

Церемония вручения наград состоится 5 января 2020 года.

Ранее 9 ноября стало известно, что шесть российских фильмов: «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама и «Бык» Бориса Акопова, а также «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова и «Странники терпенья» Владимира Аленикова попали в число претендентов на номинацию на «Золотой глобус».

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