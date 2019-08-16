«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус». Российская картина номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Фильм вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус», это произошло совсем недавно, полторы недели назад. Я очень доволен», — цитирует «Интерфакс» Аленикова.

По его словам, 18 августа в Лос-Анджелесе пройдет показ картины в Американской Синематеке.

На премьеру уже записались около 500 человек, среди которых члены Синематеки и представители «Золотого глобуса».

«Странники терпенья» снят по одноименному роману и рассказывает о модном фотографе Андрее Берге, который готовится к важнейшей для себя выставке. Накануне выставки Андрей знакомится с глухонемой актрисой Мариной, в которой находит вдохновение. Раз за разом Андрей продлевает фотосессию с ней, делая девушку буквально своей заложницей. Вскоре романтическая история переходит в настоящий напряженный триллер.

28 июля сообщалось, что интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу номинировали на премию «Эмми».