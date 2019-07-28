Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу выдвинули на получение премии «Эмми». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу премии 28 июля.

Запись беседы номинирована в категории «Живое интервью». Разговор продлился 35 минут. За это время российский лидер ответил, в частности, на вопросы о расширении НАТО, Крыме и вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Разговор российского лидера с журналистом состоялся летом 2018 года в Хельсинки. Как утверждал Уоллес, он искал возможности пообщаться с Путиным несколько месяцев. Кремль одобрил встречу после согласования даты проведения российско-американского саммита в финской столице.

Единственным условием российской стороны была трансляция полной версии беседы в эфире Fox News, пишет «Газета.ру». По данным исследовательской службы Nielsen, в США интервью посмотрели 3,2 млн человек.

После записи 70-летний журналист вместе с супругой отправился путешествовать в Москву и Санкт-Петербург.

Для Уоллеса это стало вторым интервью с президентом России. Ранее он беседовал с Путиным в сентябре 2005 года.