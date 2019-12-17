«В кино всё начинает меняться»

Александр Робак считает, что самое плохое в жизни — когда просыпаешься в понедельник утром и ждешь вечера пятницы. Он уверен: характер не зависит от места рождения, а нынешнее время — отличная почва для роста талантов. Об этом и о своих новых проектах популярный актер рассказал в интервью «Известиям».

— Вы прочно вошли в число актеров, появления которых на экране ждут с нетерпением. О чем будет ваш новый фильм?

— Это психологическая криминальная драма «Пробуждение», российский ремейк американского многосерийного фильма. Действие происходит в разных реальностях. Основной мой партнер — Евгений Миронов. Работаем уже длительное время, потому что сериал непростой.

— Вы с равным успехом появляетесь на кино- и телеэкранах в комедиях, драмах, триллерах… А какие-нибудь предпочтения у вас есть?

— Для меня интересен тот проект, где есть хороший сценарий, качественная драматургия. Важно, чтобы все пазлы сошлись и, главное, собралась прекрасная команда. Никогда перед началом работы никто не говорит: «Ребята, давайте снимем быстренько плохое кино» — все надеются снять качественную картину, но не всегда получаются такие серьезные проекты, как «Шторм» Бориса Хлебникова или «Эпидемия» Паши Костомарова. Для создания этих работ собралась высокопрофессиональная команда на всех этапах: блестящая работа сценариста, режиссера, оператора, продюсера.

— Павел Костомаров — требовательный режиссер. В прошлом документалист и оператор. Как вам работалось с таким разносторонним специалистом?

— Павел — человек невероятной энергии, честности, открытости. И безумно работоспособный человек, может трудиться круглые сутки. Если какая-то перестановка на площадке делается, он берется за рельсы, телеги, камеры — будет переносить вещи, расчищать снег, бить лед.

Мы очень тщательно готовились к съемкам, читали сценарий, каждый встречался с партнерами, продюсерами, автором сценария Романом Кантором. Сидели вместе, обсуждали, меняли фразы. Была долгая предварительная работа.

— Сейчас при создании фильмов такие обсуждения не так уж часто происходят?

— Если проект серьезный, происходят.

— Вы очень органичный актер, кажется, всегда были на экране. Как попали в профессию?

— Я окончил Ярославский театральный институт. Сразу после него попал в Театр имени Маяковского в Москве. В то время им руководил Андрей Александрович Гончаров. С 1994 года по 2002-й мне посчастливилось работать с этим выдающимся режиссером. В кино моя первая роль была у Карена Шахназарова в фильме «День полнолуния». Кастинг-директор Ольга Логинова меня заприметила и периодически вызывала на пробы, так я начал сниматься в эпизодах. Во многом благодаря ей и стал работать в кино.

— Режиссеры не сразу поняли, что у вас хорошее будущее?

— Когда человеку 16 лет, немногие могут это понять. Я поступал в Москве в театральные вузы, слетел с конкурса, прошел в ГИТИС на факультет эстрады как актер речевого жанра. Но не захотел заниматься этой профессией, поэтому с московскими оценками поехал в Ярославль, чтобы не терять времени. Учился там у Владимира Александровича Воронцова.

— Он первый понял, что вы актер?

— Да, безусловно. Он в меня поверил, благодаря ему я сегодня в профессии.

— Навсегда ушли из театра или еще вернетесь?

— В тот момент, когда я уходил, мне казалось, там был какой-то застой. Хотелось сниматься в кино, самому продюсировать фильмы. Сейчас есть театральные предложения, но возникает вопрос: где взять время? Что же касается антрепризных постановок, то интересных, ради которых можно было бы всё отложить на два-три месяца, пока не было, к сожалению.

— Величина гонораров имеет для вас значение или интерес и творчество первичны?

— Любой уважающий себя актер хочет работать в проектах, которые ему прежде всего интересны, финансовая составляющая лишь дополняет интерес. Но это профессия, с помощью которой я зарабатываю на жизнь себе и своей семье. Так что в совокупности всё рассматриваешь — и выбираешь.

— От предложений каких режиссеров вы никогда не откажетесь?

— Прежде всего это Саша Велединский, я работал с ним в сериале «Закон», в фильмах «Русское» по мотивам произведений Эдуарда Лимонова, «Живой», «Географ глобус пропил». Недавно вышла картина «В Кейптаунском порту», там в основе сюжета реальная история. Всегда мечтал поработать с Борей Хлебниковым, в прошлом году был проект «Шторм». Считаю, что это пока моя лучшая работа. С Петром Бусловым мне очень интересно. Удачей считаю его проект «Родина» и, безусловно, «Домашний арест». Запомнился Эдуард Парри с картиной «Остров ненужных людей».

— Есть актеры, которые в полной мере раскрываются лишь в определенном возрасте. Вы с этим согласны?

— Нужно просто честно делать свою работу. Если занимаешься любимым делом, ты счастливый — и дальше будет как-то всё складываться. А если каждое утро просыпаешься и думаешь: «Ну вот еще годик-два, и я выстрелю, и тогда-то у меня пойдет…», то можно прости сойти с ума и стать несчастным больным человеком. Самое плохое, когда просыпаешься в понедельник утром и ждешь вечера пятницы. Совсем по-другому, когда у тебя выходные не выходные, отпуск не отпуск, когда работа — составляющая твоей жизни и по-другому себя не мыслишь.

— Вы ведь не только актер, но и продюсер. В этой сфере есть новые проекты?

— Да, сейчас есть сложная история — сериал, который будет сниматься в Мексике, это оригинальная идея. Больше пока рассказывать не буду — счастье любит тишину.

— Вы человек практичный, не любите лишних слов. Как в школе учились, кстати?

— Тройки-четверки. Считаю, что в то время, когда я учился, это было правильно.

— На свою малую родину часто ездите?

— Я из города Златоуста, с южного Урала. Сейчас редко там бываю. Маму перевез поближе сюда, близких родственников не осталось, бываю на Урале примерно раз в год. Нехватка времени — большая моя проблема.

— Уральский характер, славящийся своей основательностью, существует или это миф?

— Считаю, что характер не зависит от того, где ты родился. Ты можешь быть хлипким и на Урале, и в Москве. Всё зависит от родителей, воспитания, человека.

— У вас три сына. Кто-то из них проявляет склонность к актерской профессии?

— Старший Арсений буквально рос в театре. После школы окончил Школу-студию МХАТ, актерский факультет, сейчас работает, снимается, есть у него театральные проекты, учится на Высших режиссерских курсах.

— А у вас были режиссерские амбиции?

— Если бы были, вы бы их видели. Вообще, здесь есть момент… Ты должен созреть до чего-то большего, чем в данный момент делаешь, должно появиться желание что-то сказать. И тогда ты просто не можешь это не сделать.

— У вас очень напряженный график. Отдыхать удается?

— Когда есть свободное время, хочется уединиться с семьей. Забрать своих и куда-то уехать. Как любой нормальный человек, люблю путешествовать, но больше трех дней отпуска у меня, к сожалению, не бывает. Ну и спорт, понятное дело. Зимой — горные лыжи. Все дети на лыжах стоят. Есть такая отдушина, обязательно зимой куда-то выбираемся покататься.

— Роль мечты у вас есть?

— В детстве мечтал сыграть Треплева. Сейчас просто интересно постигать что-то новое. Присылают сценарии, читаешь: что-то уже было, отказываешься, но всё время внутренне в ожидании. И вот оно! Так было с «Географом», с «Домашним арестом». Интересный сценарий, режиссер — и неожиданное что-то ждет за поворотом.

— Много интересных сценариев присылают?

— Уверен, что сегодня то время, когда всё начинает меняться. Нет цензуры. Огромное количество талантливых молодых режиссеров, сценаристов. Множество замечательных проектов в Сети — это самая благодатная почва для роста творческих людей. Надо заниматься делом — и всё будет хорошо.