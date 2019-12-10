«Сейчас многие девушки на одно лицо»

Марат Башаров любит участвовать в антрепризах, с подозрением относится к журналистам и не хотел бы оказаться в женском обличье. Об этом актер рассказал «Известиям» в разгар репетиций нового спектакля «Школы современной пьесы» «Непьеса на двоих» режиссера Александра Онищенко, где Башаров играет вместе с Еленой Захаровой.

— «Непьеса на двоих» — снова о любви?

— Всё в нашей жизни происходит из-за нее и вокруг нее. Я заинтригую зрителя: два персонажа в спектакле, во-первых, не знакомы, а во-вторых, они даже не прикасаются друг к другу. Это не телефон, не письма, не разное время, один и тот же день. Этот спектакль — взгляд мужчины на женщин и женщины на мужчин.

— В «Школе современной пьесы» вы приглашенный актер?

— В театр меня пригласили на один спектакль, но мы говорили с главным режиссером и о дальнейшей работе, у нас много интересных идей.

— У вас обычно много и антрепризных проектов. Успеваете?

— Разумеется. Сейчас идет спектакль, которому уже 12-й год, — «Жениться вам надо, барин!», его поставил Алексей Кирющенко по мотивам пьесы Николая Некрасова. Еще играем «Сублимацию любви», «Идею фикс» с Ларисой Удовиченко и Сергеем Колесниковым. Для меня антреприза — это самый удобный и выгодный вариант существования в театральной жизни. Я более свободен и предоставлен самому себе. Ведь кроме спектаклей у меня еще и записи на телевидении, съемки в кино.

Башаров_1 Марат Башаров в роли барина Ласукова в спектакле ««Жениться вам надо, барин!» на сцене Современного театра антрепризы Фото: news.21.by

— То есть идею репертуарного театра-дома, где главное — стабильность и постоянство, вы не поддерживаете?

— Мне кажется, это всё равно что после института думать о месте на кладбище. Жизнь только начинается — кипит, бурлит, рано еще на покой. К сожалению, многие из актеров, моих коллег, попав в стационарный театр, очень быстро стареют. Я хочу оставаться молодым, быть востребованным и выбирать роли, которые мне интересны. Мне только 45 лет. Я чувствую себя вчерашним выпускником Щепкинского театрального училища.

Конечно, хотелось бы, чтобы наш русский классический театр сохранился. Это история. Были и есть прекрасные режиссеры, возглавляющие такие театры. Но ведь встречаются и отрицательные примеры, когда художественный руководитель сидит по 30 лет, ничего не делает, разлагает и себя, и актеров, и зрителя.

— Расскажите о партнерах на сцене. С кем вам легко играть?

— От кого хотел сбежать, уже сбежал. «Если хочешь бежать — беги». Любимые партнеры — все, с кем сегодня играю. И Володя Стержаков, и Владимир Стеклов, и Юлия Галкина, и огромная команда тех, кого я называю «моя любимая челядь», — артисты из спектакля «Жениться вам надо, барин!». Всех без исключения люблю. И еще хочу сказать большое спасибо тем, кто за кулисами. Это и гардеробщица, и работники буфета, и работники постановочной части, и костюмеры, и гример. Они остаются в тени, но делают колоссальную работу.

— Вы обычно долго готовитесь к роли?

— Знаю актеров, которые с утра начинают морочить голову всей своей родне: «Не троньте меня, я готовлюсь к спектаклю». У меня не так. Я готовлюсь недолго. Но я паникую, если опаздываю, поэтому обычно приезжаю за час до начала. Придешь в театр, перекусишь что-нибудь. Кто-то, кстати, считает, что актер должен быть голодным. А вот Марат Башаров должен быть сытым, голодным я играть не могу!

Еще есть у нас традиция с Владимиром Стержаковым перед началом спектакля поиграть в нарды. Кроме того, я должен обязательно походить по сцене и посидеть в зрительном зале.

Башаров_2 Марат Башаров в роли Пьетро в спектакле «Сублимация любви» на сцене Современного театра антрепризы Фото: пресс-служба Современного театра антрепризы/sa-teatr.ru

— Верите ли в актерские приметы и мистику сцены?

— Конечно, верю, потому что сам не раз с этим сталкивался. Известный факт: выходишь на сцену и проходят все болячки — выздоравливаешь. Закончился спектакль, опять начинает что-то побаливать. Но все сцены разные, как люди. Бывает, что человек красивый снаружи, а гнилой внутри. Так и с театрами — вроде невзрачное здание, но обходишь его и ощущаешь такую энергию, такую благость! У каждой площадки своя душа.

— Вы импровизируете на сцене?

— Постоянно. Без импровизации театр превратился бы в болото. Актеры как шахматисты — долго живут, потому что головой работают.

— Над чем сейчас работаете в кино и на телевидении?

— Снимаюсь во второй части одного известного сериала (название пока не скажу), кроме того, стартовал очередной сезон телешоу про экстрасенсов, где я ведущий. Что бы ни говорили злые языки, нужно быть полным дураком, чтобы отрицать существование людей с паранормальными способностями. К ним приходят, как говорится, с улицы — со своими бедами, горестями, и потом зрители видят слезы на глазах участников. Если кто-то считает, что это играют актеры… Я, например, не знаю ни одного актера, кто бы мог так сыграть. Слезы эти настоящие. И вообще, если это такие приглашенные артисты, то почему же они больше нигде не играют?

Башаров_5 Участник команды российских артистов «КомАр» актер Марат Башаров во время хоккейного матча в рамках XVIII зимних дипломатических игр, приуроченных к Дню дипломатического работника Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Вы сами никогда не обращались к экстрасенсам за помощью?

— Нет. Но у себя стал обнаруживать некоторые экстрасенсорные способности. Бывает, познакомишься с человеком и можешь рассказать о его жизни, близких и знакомых. Знаете, говорят, что не бывает людей, лишенных музыкального слуха, только у одних он сильно развит, а у других нет. Так же и с этими способностями — их нужно найти и правильно развивать.

— Бывает ли, что, встречая человека, понимаете: с ним лучше не общаться?

— К сожалению, я понимаю слишком поздно, что с этим человеком не нужно было общаться и не нужно было на нем жениться ...

— Вы ведь сохраняете с бывшими женами хорошие отношения?

— В любом случае нужно оставаться людьми. Я был трижды женат, с двумя женами в прекрасных отношениях. Когда люди расходятся и не общаются никогда, это разрушение, а от разрушения никогда ничего не было хорошего.

Башаров_3 Марат Башаров с дочерью Амели на премьере фильма «Дедушка моей мечты» в Москве. 2015 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Читала, что после разводов вас какое-то время перестали приглашать в кино.

— В соцсетях много неадекватных людей. Вы не представляете, сколько негатива было сказано про меня и моих родных, которые ни в чем не виноваты.

— Вы, наверное, не очень хорошо относитесь к журналистам?

— А я всегда вас терпеть не мог. Когда только окончил институт и сдал последний экзамен по какой-то гуманитарной дисциплине, сказал: «Господи, спасибо тебе, что я больше никогда не буду отвечать на вопросы, ответы на которые не знаю». Так что я не очень люблю общаться с представителями вашей профессии, вы порой погружаете меня в состояние незнания.

— Вы в хорошей физической форме. Спорт спасает?

— Я всегда любил спорт, он по плану у меня два раза в неделю, вот сегодня у нас хоккей. Наша команда называется «КомАр» — команда артистов. Со мной играют вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, актер Андрей Мерзликин, музыкант Игорь Бутман, футболист Дмитрий Сычев, президент Гильдии каскадеров России Александр Иванович Иншаков. Несмотря на то что ему за 70, всё равно бегает с нами.

Спорт должен присутствовать в жизни каждого человека, если ты не способен на физическую активность, играй в шахматы — развивай мозги.

Башаров_4 Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля. 2018 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— А как еще свободное время проводите? Путешествовать любите?

— Иногда на Новый год едем с компанией кататься на лыжах на две недели. В прошлый раз нас было 70 человек: бывшие кавээнщики, артисты — все семьи с детьми. Неизведанные места не очень люблю, лучше поеду туда, где всё уже знаю. Но порой бывает, что виды поражают. Например, мы снимали картину «Новая земля» с Ингеборгой Дапкунайте на Шпицбергене. Или еще были съемки в ЮАР. Если будет возможность, обязательно свожу туда свою семью, покажу всю эту красоту.

— Как часто удается общаться с детьми — сыном Марселем и дочерью Амели?

— Надо успевать! Амели вообще в художественной школе учится, ее дома не застанешь. Ей 15 лет, у нее своя жизнь — переходный возраст, мы стараемся следить за ней, но не мешать. Пытаюсь разговаривать с дочкой как со сверстницей, ей нравится, она с удовольствием идет на открытый разговор. Марселю только три годика сейчас, даст Бог, очередные выходные проведем вместе.

Кому-то нужен ремень, кому-то пряник. Вот на Амели, например, даже голос нельзя было повысить — она как одуванчик. Сын растет совсем другой. Вообще все мы люди очень разные. Бывают мальчики как девочки, а бывают девочки как пацаны. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

— У вас всегда было много поклонниц. Что для вас главное в женщине?

— Естественность и чувство юмора. И красота, конечно, только не сделанная. К сожалению, сейчас многие девушки на одно лицо. Милые, вы разные, такие индивидуальные, и в этом ваша прелесть! Мы с дочкой недавно как раз это обсуждали.

Башаров_6 Марат Башаров во время празднования Дня мороженого в ГУМе Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Для счастливой семейной жизни штамп в паспорте необходим?

— Он ничего не меняет. Мы с супругой (Елизаветой Шевырковой. — «Известия») прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа .

— У вас есть нереализованные актерские планы?

— Всё реализовалось, но есть еще порох в пороховницах. Была у меня как-то мечта, хотелось женщину сыграть, сделал это в сериале «Думай как женщина». Зимой было холодно, под юбку задувало постоянно, на колготках появлялись стрелки, ногти нарощенные везде цеплялись... У вас, женщин, много секретных проблем, оказывается. Поэтому я счастлив, что родился мужчиной.

— Если бы в следующей жизни вам предоставили выбор, кем родиться — президентом, премьером, артистом, — кого бы выбрали?

— Выбрал бы родиться человеком, таким же как я, но чтобы в память была заложена информация о моей прошлой жизни. Чтобы я уже знал, что такое, когда умирает мама, отец, чтобы можно было пережить эту боль, когда ты в 30 лет остаешься совершенно один …