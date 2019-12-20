Джедаи против фиксиков: последний Скайуокер, роботы-монтеры и Кубрик

Люк Скайуокер расставляет точки над i, ДимДимыч устраивает личную жизнь и вместе с подружкой помогает фиксикам, а Том Круз и Николь Кидман признаются друг другу в эротических фантазиях. Под конец года прокатчики вытащили из рукава главные козыри, надеясь привлечь в кинотеатры публику от мала до велика. «Известия» рассказывают, что смотреть в эти выходные.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Несомненно, главный хит предновогодней поры — финальный девятый эпизод «Звездных войн». В режиссерское кресло вернулся Джей Джей Абрамс, ранее снявший седьмую часть, а до этого ответственный за возрождение еще одной космической саги — «Звездный путь». И общий курс теперь более классический. От неоднозначно воспринятых фанатами экспериментов прошлого эпизода решено отказаться, а все классические мотивы, напротив, усилить. Зрителей ждут неожиданные возвращения любимых персонажей, а главное — дух оригинальной трилогии.

Для этого даже решено было снимать на пленку, хотя подавляющее большинство блокбастеров сегодня создаются «в цифре». Но пленка — увеличенного формата: 65 мм. Для IMAX — идеально.

Важно, что это финал не только новой трилогии, открытой Эпизодом VII («Пробуждение Силы»), но и всей истории, за которой мир следит уже более 40 лет. Поэтому поклонники, безусловно, не смогут пропустить новинку, и рекордные сборы ей обеспечены. А вот какое место она займет в истории кино, станет ли такой же культовой, как первые картины Лукаса — вопрос открытый. Впрочем, многие критики уже называют новые «Звездные войны» идеальным завершением саги. Учитывая, как сложно угодить фанатам «одной далекой-далекой галактики», стоит признать, что Абрамс сделал невозможное.

Режиссер: Джей Джей Абрамс

В ролях: Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Иен Макдермид, Келли Мари Трэн, Энди Серкис, Лупита Нионго

«Фиксики против кработов»

Главная детская новинка уикенда — второй полнометражный фильм про маленьких человечков фиксиков, живущих в домашних приборах и тайно их ремонтирующих. Отечественные мультипликаторы взяли на вооружение идею из давней повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» , но всех персонажей и сюжеты придумали заново. Результат превзошёл ожидания: сериал стал невероятно популярен, был продан во множество стран. Наряду с «Машей и Медведем», «Лунтиком» и «Смешариками», это самая успешная российская анимационная франшиза, с героями которой знаком, пожалуй, каждый ребенок дошкольного и младшего школьного возраста.

Неудивительно, что вскоре маленькие человечки шагнули на большой экран. И первый же полный метр — «Фиксики. Большой секрет» — был принят аудиторией на ура. Удачную сюжетную интригу разбавили музыкальными номерами, а к полюбившимся персонажам мультсериала добавилась подружка ДимДимыча Катя.

В новом фильме отношения школьников развиваются, и теперь им уже вдвоем предстоит спасать своих друзей-фиксиков, которым противостоят неуловимые роботы под названием «кработы». Разумеется, здесь не обошлось без профессора Чудакова. Но можно не сомневаться: победят дружба и любовь.

Режиссеры: Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин

Роли озвучивали: Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дмитрий Сыендук, Прохор Чеховской

«С широко закрытыми глазами»

Мода на повторный выпуск в прокат классических фильмов набирает обороты во всем мире. Очередной тому пример — новый релиз шедевра Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Кинокомпания Warner Bros. решила с размахом отметить 20-летие последней картины режиссера: он одновременно выходит во многих странах. Но именно для России это особенно важно, поскольку в 1999-м лента у нас в широком прокате не была.

Показ предваряет новая документалка «Не просто сон», где об этом проекте рассказывают дочь Кубрика Катарина и зять Ян Харлан. Правда, ничего принципиально нового они не рассказывают, но уверяют, что режиссер, не доживший до премьеры, успел полностью смонтировать фильм и никаких последующих вмешательств в его замысел не было (вопреки многим слухам). Разве что добавили в американской версии цифровые фигуры наблюдателей в сцене оргии, дабы закрыть самые пикантные моменты, иначе бы «С широко закрытыми глазами» вовсе не попал в кинотеатры США.

Сейчас, разумеется, фильм демонстрируется в оригинальной версии, без какой-либо цензуры. И это отличный повод пересмотреть ленту на большом экране. Тем более, через 20 лет после создания она выглядит еще более актуальным, пугающе точным отражением нашей жизни. Человек, живущий в эпоху фейк ньюс, постправды, тотальной невозможности разобраться в ситуации до конца, чувствует каждый день примерно то же самое, что герой Тома Круза во время своих попыток понять, была ли убита спасшая его девушка, следит ли за ним тайное общество или это паранойя…

Когда фильм только вышел, реакция публики и критики была сдержанной, далеко не все приняли эту работу. Но за 20 лет отношение к ленте совершенно изменилось, и сегодня она уже считается классикой (заслуженно). Вероятно, это и побудило студию попробовать повторно на ней заработать. Но зрители — только в выигрыше.

Режиссер: Стэнли Кубрик

В ролях: Том Круз, Николь Кидман, Сидни Поллак, Мария Рихардсон, Раде Шербеджия, Тодд Филд, Винесса Шоу

«Черное Рождество»

Чтобы как-то разбавить праздничную патоку, в эти декабрьские дни в прокат вышел старомодный, но не без сюрпризов фильм ужасов. «Черное рождество» — ремейк культовой классики Боба Кларка 1974 года, которая спорит с «Хэллоуином» Джона Карпентера за право называться первым слэшером. Менее 15 лет назад Голливуд уже предпринимал попытку переснять «Рождество» — впрочем, без особого успеха. В этот раз за дело взялся знаменитый продюсер Джейсон Блум, подаривший нам немало бессонных ночей. На его счету «Сплит», «Паранормальное явление», «Астрал» и «Прочь». А также прямой сиквел «Хэллоуина».

По сюжету, один американский колледж затихает в зимние каникулы. Кто-то разъезжается по домам, кто-то остается на загульные вечеринки — вроде бы всё как всегда. Пока вдруг от руки таинственного убийцы не начинают погибать студентки, одна за одной. В американском (и не только американском) кино такие истории происходили не раз, но времена изменились — и если раньше жертвы испуганно ждали своей участи, сегодня девушки берут инициативу в свои руки и просто так сдаваться не хотят. В главной роли — восходящая звезда Имоджен Путс («Мисс Переполох»), на втором плане зловеще мелькает Кэри Элвес из первой «Пилы».

Режиссер: Софи Такал

В ролях: Имоджен Путс, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди, Калеб Эберхардт, Кэри Элвес, Саймон Мид

«Отверженные»

Очередной фильм из каннской программы этого года — взявшая приз жюри полицейская драма, вдохновленная французскими протестами 2005 года и (отчасти) одноименным романом Виктора Гюго. Место действия — тот самый парижский пригород Монфермей, воспетый в оригинальных «Отверженных», который даже спустя два века остается черным пятном, где живут отбросы общества и законы действуют вполсилы.

Новичок Стефан, получивший прозвище «Пенто», заступает на службу в местный отдел полиции. Вместе с новыми коллегами он следит здесь за правопорядком с помощью силы и дубинки. Но однажды их спорные методы работы попадают на камеру дрона одного парнишки — приходится реагировать. Главную роль играет Дамиен Боннар (в чьем послужном списке есть «Дюнкерк» Кристофера Нолана). Именно «Отверженных» Франция отправила представлять страну в этом году на «Оскар».

Режиссер: Ладж Ли

В ролях: Дамиен Боннар, Алексис Маненти, Джибрил Зонга, Иса Перица, Аль-Хассан Ли, Стив Тьеншо, Альмами Канут