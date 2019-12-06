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IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

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Фото: TASS/Zuma/Armando Gallo
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Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года. Его составили на основе поисковых запросов более 200 млн пользователей портала за последние 12 месяцев.

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Первую строчку в рейтинге заняла американская актриса Бри Ларсон, которая сыграла Капитана Марвел в одноименном фильме и снялась в финальной части «Мстителей».

На втором месте расположилась Эрин Мориарти, известная по своей роли в сериале «Пацаны». Третья строчка за британкой Эмилией Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в киносаге «Игра престолов».

Также в десятку попали: Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби. Список закрыл Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименной киноленте.

14 ноября стало известно, что студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии.

Отмечается, что картину номинировали в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Также лента будет представлена во всех технических номинациях, в частности «Лучшие спецэффекты» и «Лучший монтаж». Актер Хоакин Феникс, сыгравший главного героя, номинирован на лучшую мужскую роль.

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