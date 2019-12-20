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Самедов рассказал о своей работе по окончании карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов рассказал «Известиям» об агентской деятельности, которой начал заниматься по окончании карьеры.

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«Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку», — сказал игрок.

При этом он подчеркнул, что заниматься агентстким бизнесом в России непросто. «У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми», — отметил 35-летний спортсмен.

Самедов добавил, что ему «всё равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан». «С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого свой путь», — заключил футболист.

Подробнее — в материале «Известий»:

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