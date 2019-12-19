Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

Главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» стал Леонид Слуцкий, который раньше занимал аналогичную должность в ЦСКА. Об этом 19 декабря сообщается на сайте команды.

Отмечается, что «Рубин» заключил контракт со Слуцким на пять лет.

В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

16 декабря сообщалось, что «Рубин» объявил об отставке главного тренера Романа Шаронова, вместе с которым команду покинул весь его тренерский штаб. Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон, отмечает «Коммерсант».

На следующий день стало известно, что футбольный клуб заинтересовался 32-летним полузащитником «Ростова» Романом Еременко, однако решение по сделке будет принято после утверждения кандидатуры главного тренера клуба. Главным кандидатом на этот пост являлся Слуцкий.