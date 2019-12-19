Прямой эфир

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

0
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» стал Леонид Слуцкий, который раньше занимал аналогичную должность в ЦСКА. Об этом 19 декабря сообщается на сайте команды.

Отмечается, что «Рубин» заключил контракт со Слуцким на пять лет.

В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

16 декабря сообщалось, что «Рубин» объявил об отставке главного тренера Романа Шаронова, вместе с которым команду покинул весь его тренерский штаб. Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон, отмечает «Коммерсант».

На следующий день стало известно, что футбольный клуб заинтересовался 32-летним полузащитником «Ростова» Романом Еременко, однако решение по сделке будет принято после утверждения кандидатуры главного тренера клуба. Главным кандидатом на этот пост являлся Слуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России
ФК «Рубин» погасил долги перед Караденизом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019