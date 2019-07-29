Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России
Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Казани 29 июля завершилась со счетом 1:0, передает «Газета.ру». Единственный гол забил Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.
«Рубин» набрал семь очков и делит второе место с «Ростовом», «Ахмат» расположился на 13-м месте.
4 августа «Рубин» примет столичный ЦСКА, а «Ахмат» днем позже сыграет с «Оренбургом».
11 июля стало известно, что экс-игрок «Рубина» Иван Маркано перешел из итальянской «Ромы» в португальский «Порту».