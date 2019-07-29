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Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Голевые игры: в футбольной премьер–лиге выросла результативность
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Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани 29 июля завершилась со счетом 1:0, передает «Газета.ру». Единственный гол забил Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.

«Рубин» набрал семь очков и делит второе место с «Ростовом», «Ахмат» расположился на 13-м месте.

4 августа «Рубин» примет столичный ЦСКА, а «Ахмат» днем позже сыграет с «Оренбургом».

11 июля стало известно, что экс-игрок «Рубина» Иван Маркано перешел из итальянской «Ромы» в португальский «Порту».

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