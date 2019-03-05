ФК «Рубин» погасил долги перед Караденизом

Казанский ФК «Рубин» выплатил все долги бывшему футболисту команды Гекденизу Караденизу. Об этом телеканалу «360» заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов.

По его словам, клуб никогда не отказывался выплачивать нападающему долг за два с половиной месяца и он был погашен, как только появились средства. Сайманов уточнил, что первую часть задолженности футболисту выплатили в феврале, а остальное — в марте.

Гендиректор клуба «Рубин» также добавил, что расплатиться с Караденизом помогла продажа игрока Сердара Азмуна петербургскому «Зениту».

Как напоминает НСН, Карадениз подавал жалобу в Российский футбольный союз (РФС), заявив, что руководство клуба не расплатилось с ним полностью.

В мае 2018 года 38-летний турецкий футболист Гекдениз Карадениз заявил о завершении профессиональной карьеры.