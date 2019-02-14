Капитан ФК «Рубин» Сесар Навас завершил карьеру

Капитан казанского ФК «Рубин», испанский защитник Сесар Навас заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

По словам футболиста, его решение связано с семейными обстоятельствами и желанием проводить больше времени с семьей. По словам Наваса, изначально он приехал в Казань на три года, однако его подкупило гостеприимство, с которым приняли его и его семью, что он задержался здесь на 10 лет.

«Все эти годы я чувствовал полное доверие со стороны тренерского штаба. Такого до Казани со мной не было и, я это очень ценил. <…> Мне бы хотелось <…> поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. <…> Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!» — цитирует игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный youtube-канал казанцев.

Футболист также поблагодарил всех работников «Рубина», тренерский штаб и товарищей по команде, а также пожелал всем удачи «как на поле, так и вне его». Вместе с тем Навас заявил, что планирует остаться в футболе в качестве главного тренера или помощника.

Как пишет RT, всего за команду с 2009 года 39-летний Навас провел 255 матчей, в которых забил четыре мяча. Также в составе казанской команды футболист становился чемпионом России, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок. Кроме «Рубина» Навас играл за вторую команду мадридского «Реала», «Химнастик», «Малагу», «Расинг» и «Ростов».

В декабре 2018 года сообщалось, что «Рубин» заинтересовался 21-летним форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.