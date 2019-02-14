Прямой эфир

Капитан ФК «Рубин» Сесар Навас завершил карьеру

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан казанского ФК «Рубин», испанский защитник Сесар Навас заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Окно в Европу: самые громкие футбольные трансферы сезона
Европейские клубы сделали немало серьезных и дорогостоящих приобретений

По словам футболиста, его решение связано с семейными обстоятельствами и желанием проводить больше времени с семьей. По словам Наваса, изначально он приехал в Казань на три года, однако его подкупило гостеприимство, с которым приняли его и его семью, что он задержался здесь на 10 лет.

«Все эти годы я чувствовал полное доверие со стороны тренерского штаба. Такого до Казани со мной не было и, я это очень ценил. <…> Мне бы хотелось <…> поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. <…> Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!» — цитирует игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный youtube-канал казанцев.

Футболист также поблагодарил всех работников «Рубина», тренерский штаб и товарищей по команде, а также пожелал всем удачи «как на поле, так и вне его». Вместе с тем Навас заявил, что планирует остаться в футболе в качестве главного тренера или помощника.

Как пишет RT, всего за команду с 2009 года 39-летний Навас провел 255 матчей, в которых забил четыре мяча. Также в составе казанской команды футболист становился чемпионом России, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок. Кроме «Рубина» Навас играл за вторую команду мадридского «Реала», «Химнастик», «Малагу», «Расинг» и «Ростов».

В декабре 2018 года сообщалось, что «Рубин» заинтересовался 21-летним форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин»
«Ювентус» заинтересован в приобретении Салаха

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017