ФК «Рубин» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Казанский футбольный клуб «Рубин» заинтересовался полузащитником «Ростова» Романом Еременко. Об этом 17 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

По данным агентства, казанский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего игрока, однако решение по сделке будет принято после утверждения кандидатуры главного тренера клуба. Главным кандидатом на этот пост является Леонид Слуцкий, который ранее был главным тренером ЦСКА.

Отмечается, что Еременко уже выступал за казанцев с 2011 по 2014 год, но его возвращение может осложниться историей с расторжением контракта и тяжбами между клубом и футболистом в 2014–2015 годах.

В «Ростов» Еременко перешел в январе 2019 года на правах свободного агента. Он провел за клуб 14 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

10 декабря сообщалось, что футбольный тренер Леонид Слуцкий не рассматривает возможности возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ).