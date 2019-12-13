Экс-президент «Локомотива» заявила о деградации российского футбола

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив», экс-начальник спортивного общества ЦСКА Ольга Смородская считает, что неудачи российских команд в еврокубковых турнирах говорят о падении уровня национального чемпионата.

Ранее на этой неделе «Зенит» следом за «Локомотивом» не смог выйти из группы в самом престижном клубном соревновании Европы — Лиге чемпионов, а «Краснодар» вместе с ЦСКА остался без плей-офф Лиги Европы. При этом «Спартак» и тульский «Арсенал» закончили выступление еще летом в разных отборочных раундах второго по статусу евротурнира.

«Да, (наш чемпионат. — Ред.) деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово. Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно — десять лет потеряно. Просто потеряно», – сказала Смородская в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Смородская подчеркнула, что лимит на легионеров должен быть отменен. По ее словам, в спорте должна быть здоровая, свободная конкуренция.

Жесткое ограничение числа иностранных футболистов в чемпионате России по футболу было введено с 2006 года — одновременно на поле в премьер-лиге должны были выходить не более семи игроков без российского паспорта. С тех пор схема несколько раз менялась между двумя вариантами — «6 легионеров + 5 россиян» или «7+4». С 2015 года действует формат «6+5». С сезона-2020/21 формула лимита должна измениться, а ограничение будет впервые касаться числа футболистов не на поле, а в заявках клубов — не более 8 легионеров и не менее 17 россиян (при этом был отвергнут вариант «10+15»).