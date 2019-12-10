Футболист Дмитрий Сычев заявил о завершении карьеры

Бывший нападающий ФК «Локомотив» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Об этом футболист написал в своем Instagram.

«Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается», — написал он.

По словам форварда, он пришел к этому решению со временем. Также Сычев поблагодарил за поддержку и участие в его жизни всех тренеров, игроков, болельщиков и семью, сообщает телеканал «Звезда».

«Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен!» — заключил он.

Сычев с 2002 по 2010 год играл в составе сборной России, став бронзовым призером чемпионата Европы (ЧЕ) 2008 года. За национальную команду он сыграл 47 матчей и забил 15 мячей, уточняет RT.

13 декабря испанский нападающий японского футбольного клуба «Виссел Кобе» 37-летний Давид Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии.