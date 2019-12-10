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Сборная России по футболу сыграет с Сербией перед чемпионатом Европы — 2020

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборная России по футболу сыграет товарищеские игры с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы — 2020. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 декабря на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Первые контрольные игры сборная России проведет на выезде: 28 марта — со Швецией, 31 марта — с Молдавией. После этого, 2 июня, сборная России сыграет в гостях с национальной командой Польши, а 6 июня дома примет Сербию. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, выбор команды Швеции в качестве соперника по товарищеской игре, обусловлен тем, что эта сборная похожа на двух соперников российской команды на чемпионате Европы — Данию и Финляндию.

«Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», — сказал Черчесов.

По результатам жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая состоялась 30 ноября в Бухаресте, сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 13 июня против бельгийцев в Санкт-Петербурге. 17 июня сборная России также в Петербурге сыграет с командой Финляндии, а 22 июня в Копенгагене сыграет с Данией.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет в 12 городах 12 стран. Сроки турнира — с 12 июня по 12 июля.

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