«Было бы здорово взять реванш у России»

Луис Гарсия — один из участников, пожалуй, самого захватывающего футбольного матча XXI века. В финале Лиги чемпионов – 2004/05 его «Ливерпуль» проигрывал «Милану» со счетом 0:3. Команды ушли на перерыв, и тогда даже самые верные болельщики мерсисайдцев не могли поверить, что итальянский клуб упустит титул. Но во второй 45-минутке подопечные Рафаэля Бенитеса показали великолепный футбол и смогли отыграться. В итоге всё решилось в серии пенальти: англичане взяли титул, доказав, что в футболе нет безвыходных ситуаций.

Встретив Луиса Гарсию на вечере послов Ла Лиги в Мадриде, «Известия» расспросили его о той сумасшедшей игре, а также о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, тренерской чехарде в сборной Испании и неочевидном выборе лучшего футболиста года.

— У вас была замечательная карьера, но первая ассоциация с вашей фамилией — тот знаменитый финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Не обидно?

— Вовсе нет, это действительно был великий матч, который будут вспоминать еще очень и очень долго. Понятно, что в последние годы в Лиге чемпионов случилось много ярких камбэков, но это был финал, главный матч сезона. Думаю, если провести голосование среди футбольных болельщиков по всему миру, спросив, какой финал Лиги чемпионов им запомнился больше всего, то матч в Стамбуле победит с огромным отрывом.

Если говорить о моей карьере, то у меня было много суперматчей. Все-таки кроме «Ливерпуля» я поиграл в «Барселоне» и «Атлетико». Во всех этих клубах я наслаждался футболом, у меня были выдающиеся партнеры и сильные тренеры. Поэтому я доволен своей карьерой, мне удалось сделать то, о чем миллионы мальчишек, играющих в футбол, только мечтают.

— Вы помните, что говорил тренер Рафаэль Бенитес в перерыве того матча?

— Сказал, чтобы мы вышли и отдали все силы. В таком случае, даже если мы проиграем, нас никто не осудит. Но он также отметил, что у нас есть шанс войти в историю, и напомнил, какой тяжелый путь мы прошли, чтобы оказаться в финале. Еще Рафа попросил не забывать о защите. Все понимали: если «Милан» забьет четвертый гол, нам будет уже не отыграться.

— Лидером и капитаном «Ливерпуля» был Стивен Джеррард. Чему вы у него научились и был ли он вашим сильнейшим партнером?

— Стивен — выдающийся профессионал, который раньше всех приезжал на тренировку и последним ее покидал. И это при его сумасшедшем таланте. Он был настоящим капитаном, вожаком «Ливерпуля». Я многому у него научился. Если говорить о лучшем партнере, то не буду называть кого-то одного, все-таки я выступал с Пуйолем, Хави, Роналдиньо, Иньестой, застал молодого Месси.

— Интересно, что аргентинец вновь стал лучшим игроком года ФИФА, несмотря на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

— В футболе всегда будет много разных мнений. Понимаю людей, которые предпочли бы, чтобы приз выиграл Ван Дейк. В 2019 году он был великолепен, при этом он центральный защитник. Со времен Каннаваро ни один игрок обороны не был так близок к главной индивидуальной футбольной награде, но Месси есть Месси. Я болею за него в хорошие и плохие моменты его карьеры. Для меня он лучший игрок всех времен. Но я уважаю мнения людей, которые считают иначе.

Например, лично я удивлен, что в списке претендентов не было Садио Мане. Очень сложно угодить всем, особенно если речь идет о выборе всего одного футболиста. Это всегда будет спор.

— В этом сезоне «Ливерпулю» по силам защитить титул в Лиге чемпионов?

— Судя по тому, какую игру демонстрируют парни Клоппа в АПЛ и Лиге чемпионов, они главные фавориты. Но конкурентов у них хватает, сейчас многие суперклубы на подъеме, и если тот же «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» вылетит в первом раунде плей-офф, это не станет ни для кого сюрпризом. Я же болею за наши клубы, надеюсь, что «Барселона» или кто-то из мадридских команд вернет трофей в Испанию.

— Что вы думаете о прогрессе Ла Лиги? Похоже, больше не нужно иметь большой бюджет, чтобы быть конкурентоспособным в чемпионате Испании.

— Абсолютно согласен с этим, руководство Ла Лиги работает очень хорошо в последние годы, и у них есть долгосрочный проект, направленный на то, чтобы команды из небольших городов становились всё лучше и лучше и могли конкурировать с топ-клубами. Я говорю не только о подготовке игроков, но и об уровне менеджмента, стадионов. Также повышается качество судейства, а суммы контрактов за перепродажу телеправ позволяют заботиться о «маленьких» клубах. Поэтому и результаты в Ла Лиге становятся всё более и более непредсказуемыми. Это больше не первенство трех команд, поэтому меня совсем не удивляет, что в группе лидеров идет «Хетафе», «Реал Сосьедад» и «Гранада», отличные результаты показывает «Атлетик», в «Севилье» каждый год появляется много новых сильных игроков. Именно таким конкурентоспособным и должен быть лучший чемпионат Европы, болельщики должны постоянно удивляться результатам.

— А что думаете про конкуренцию в АПЛ? В этом году «Ливерпуль» уже чемпион?

— Надеюсь, что да. Команда давно не выигрывала чемпионат (последний раз в сезоне-1989/90. — «Известия»), и ее фанаты заслужили это событие. Думаю, Юрген Клопп выиграет для команды еще не один титул. Он собрал в «Ливерпуле» очень командных игроков. По количеству звезд они уступают «Сити», но за счет командного духа мерсисайдцы на вершине.

— Еще хотелось бы затронуть тему сборных. Что вы думаете об уходе главного тренера Роберта Морено и возвращении Луиса Энрике, который покинул национальную команду Испании летом 2019 года после смерти дочери?

— Это сложная история. Хочу сказать, что Морено блестяще отработал квалификацию и заслужил повести сборную на Евро-2020. Но это футбол, здесь бывает всякое. Луис Энрике решил вернуться и получил поддержку федерации. Изначально я думал, что они продолжат работать дуэтом, но Морено покинул команду. Думаю, надолго без работы он не останется.

Надеюсь, эта тренерская замена не скажется на настроении команды, мы здорово выступим на Евро-2020, а обо всех неприятных инцидентах забудут. Главное, чтобы лидеры избежали травм и излишней усталости от клубного сезона.

— На ЧМ-2018 сборная Испании вылетела от России. Хотели бы избежать матча с нашей командой в плей-офф Евро?

— Наоборот, было бы здорово встретиться с Россией в плей-офф и взять реванш. У вас сильная, очень дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения.

— Кого бы выделили из сборной России?

— Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьезных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе.

— Вы поиграли во многих странах, в том числе в Австралии, Мексике, Индии... Где вам больше всего понравилось?

— Я большой фанат Австралии. После Испании это вторая моя любимая страна. Там живут невероятно добрые люди, а природа просто поражает. Обожаю возвращаться туда. Еще мне нравится Италия, после завершения карьеры стал большим любителем пасты и иногда могу съездить в Милан, просто чтобы насладиться прекрасной едой.