Черчесов оценил возможность матча со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что был бы рад встретиться с национальной командой Украины на чемпионате Европы 2020 года. Об этом он рассказал в смешанной зоне на церемонии жеребьевки Евро-2020 в Бухаресте.

«Если это случится, то только в четвертьфинале или полуфинале. Я буду рад встретиться со сборной Украины, со своими друзьями», — цитирует Черчесова «РИА Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Любители».

Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран

Четыре матча первенства — три игры группового этапа и четвертьфинал — примет Петербург. Следить за матчами турнира планируют около трети россиян (35%).

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.