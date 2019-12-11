Российский футбольный союз сделал заявление об акции фанатов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о готовности организовать диалог между Российской премьер-лигой, представителями Министерства внутренних дел и организованными болельщиками футбольных клубов. В минувший уик-энд фанаты провели акцию протеста и организованно покинули свои места во время матчей 19-го тура РПЛ.

«Ситуация абсолютно ненормальная. Не хотелось бы каждого из его участников оценивать отдельно. Все мы прекрасно понимаем, что футбол — праздник для болельщиков. Пустые сектора не помогут нам в развитии этого вида спорта. РФС призывает РПЛ, МВД и болельщиков к диалогу. В ближайшее время мы собираемся провести общую встречу, на которой стороны смогут обсудить свои позиции, достигнуть компромисса», — сказал Алаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам Алаева, РФС и РПЛ тесно сотрудничают по вопросам безопасности на стадионах и изменения культуры боления. Генсек РФС сообщил, что на ближайшем заседании исполкома организации обсудят ситуацию с уходом с трибун активных болельщиков. Он подчеркнул, что «без фанатов праздник полноценным быть не может», но РФС никогда не поддержит мат и оскорбления на трибунах.

Болельщики «Спартака» выступили с инициативой, которую в 6, 7 и 8 декабря во время последнего тура чемпионата России перед длительной паузой поддержали фанаты других клубов. Активные поклонники «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Ростова» и других команд вместе уходили с трибун во время игр своих команд.

Акция связана с задержаниями фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед игрой с «Зенитом». В начале декабря полиция Санкт-Петербурга сначала задержала, а потом оштрафовала нескольких москвичей за нарушение общественного порядка и оскорбления форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбы.