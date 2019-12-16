Игнашевич оценил переход российского футбола на систему «осень-весна»

Шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Евро-2008 Сергей Игнашевич считает, что из-за перехода на систему футбольного сезона «осень-весна» надо строить новые стадионы с раздвигающейся крышей. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Игнашевич считает, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры, но у нее есть и минусы.

«Мы должны были строить все новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наша спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли», — сообщил один из самых титулованных игроков в истории российского футбола.

Кроме того, он рассказал о предстоящей стажировке у Андре Виллаш-Боаша в «Марселе», прокомментировал выступление сборной России в квалификации Евро-2020.

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«Стадионы с крышами стали бы нашим спасением»