Хоккейный матч Россия–Канада могут провести на футбольном поле

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант проведения матча между сборными России и Канады на футбольном стадионе. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент организации Роман Ротенберг.

По его словам, необходимо учитывать множество нюансов при организации подобных состязаний.

«Многие хотели сделать у себя в городах такие мероприятия, но не срастается. В этом году «Ак Барс» хотел сыграть на «Казань-Арене», но там в этот момент выступит «Цирк дю Солей». Мы теоретически можем рассматривать матч Россия–Канада, как это было на Кубке Первого канала два года назад», — приводит его слова ТАСС в воскресенье, 15 декабря.

Ротенберг отметил, что теоретически матчи российских команд с клубами Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе возможны. Однако важно учитывать финансовый фактор.

«Когда мы проводим такие матчи, мы считаем экономику, здесь вопрос бизнеса, мы должны быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли. Не мы должны стремиться к Канаде, а они должны стремиться к нам», — подчеркнул он.

Ранее в воскресенье сборная России обыграла своих соперников из Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, российского этапа Евротура. Итоговый счет игры составил 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Всего на турнире Россия одержала две победы в трех матчах и набрала пять очков. Победу российского этапа Евротура одержала Швеция с шестью баллами, на третьем — Финляндия (4), на четвертом — Чехия (3).