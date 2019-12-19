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В Испании фанаты атаковали президента клуба за поддержку украинского игрока

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Фото: TASS/AP/Paul White
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Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» атаковали автомобиль президента команды Рауля Мартина Пресы.

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Инцидент произошел после матча Кубка Испании с «Тарасоной» во вторник, 17 декабря, сообщает газета Marca. Группа из 30 человек окружила автомобиль Мартина, выкрикивая оскорбления, и нанесла машине повреждения.

Отмечается, что нападение могло быть реакцией на слова Пресы. Ранее он осудил поведение фанатов после сорванного 15 декабря матча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете».

Тогда болельщики «Райо» оскорбляли украинца Романа Зозулю, называя его нацистом. Также они вывесили критические баннеры. Игроки «Альбасете» после перерыва отказались продолжать игру в знак поддержки одноклубника.

1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако вечером того же дня клуб отказался от перехода, так как фанаты устроили протест из-за политической позиции Зозули.

Тогда в вину украинцу ставили совместные фотографии с участниками силовой операции в Донбассе, кадр на фоне идеолога украинского национализма Степана Бандеры, финансовую помощь украинской армии. Известно, что болельщики «Райо Вальекано» придерживаются антифашистских взглядов.

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