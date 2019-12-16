Прямой эфир

Зеленский вступился за обвиненного в нацизме футболиста Зозулю

0
Фото: ТАСС/Zuma/Mateo Villalba
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обвиненного в нацизме футболиста Романа Зозулю. Об этом глава государства написал в своем Twitter в понедельник, 16 декабря.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку», — заявил Зеленский.

«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»
«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»
Глава государства призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом и обеспечить безопасность российских диппредставительств за рубежом

Ранее в этот же день стало известно, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений фанатов и обвинений в его адрес в нацизме.

Сам инцидент произошел 15 декабря во время матча «Альбасете» против «Райо Вальекано». В ходе первого тайма болельщики «Райо» начали скандировать оскорбления в адрес украинца, называя его нацистом. После перерыва команды на поле уже не вернулись.

1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано» на правах аренды, однако вечером того же дня клуб отказался от перехода, прислушавшись к своим фанатам, которые устроили массовый протест из-за политической позиции Зозули, обвиненного в нацистских взглядах.

Тогда в вину Зозули ставили совместные фотографии с участниками силовой операции в Донбассе, кадр на фоне идеолога украинского национализма Степана Бандеры, финансовую помощь украинской армии.

Болельщики заявили, что совершенно не разделяют взгляды Зозули.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч чемпионата Испании не продолжат
В Киеве назвали причину роста антисемитских настроений на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019