Зеленский вступился за обвиненного в нацизме футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обвиненного в нацизме футболиста Романа Зозулю. Об этом глава государства написал в своем Twitter в понедельник, 16 декабря.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку», — заявил Зеленский.

Ранее в этот же день стало известно, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений фанатов и обвинений в его адрес в нацизме.

Сам инцидент произошел 15 декабря во время матча «Альбасете» против «Райо Вальекано». В ходе первого тайма болельщики «Райо» начали скандировать оскорбления в адрес украинца, называя его нацистом. После перерыва команды на поле уже не вернулись.

1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано» на правах аренды, однако вечером того же дня клуб отказался от перехода, прислушавшись к своим фанатам, которые устроили массовый протест из-за политической позиции Зозули, обвиненного в нацистских взглядах.

Тогда в вину Зозули ставили совместные фотографии с участниками силовой операции в Донбассе, кадр на фоне идеолога украинского национализма Степана Бандеры, финансовую помощь украинской армии.

Болельщики заявили, что совершенно не разделяют взгляды Зозули.