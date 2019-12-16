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В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов. Об этом 15 декабря сообщило издание Marca.

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Отмечается, что во время игры фанаты «Райо Вальекано» выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули и называли его нацистом.

Из-за действий фанатов встреча была остановлена на несколько минут. После перерыва футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле. Тогда главный арбитр встречи принял решение прекратить игру.

Будет ли матч доигран в другой день и какие наказания понесут клубы, на данный момент неизвестно.

Фанаты «Райо Вальекано» обвиняют Зозулю в сочувствии к украинским националистам. У футболиста есть многочисленные совместные фотографии с участниками операции в Донбассе, фотография на фоне идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Кроме того, по их мнению, он оказывал финансовую помощь украинской армии.

6 декабря директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «покрошил» бы с помощью ОМОНа матерящихся болельщиков на стадионах.

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