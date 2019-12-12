Черчесов обратился к фанатам и полиции из-за оскорблений Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что ситуация с оскорблениями болельщиками капитана национальной команды и форварда «Зенита» Артема Дзюбы должна быть решена в 2019 году. По мнению специалиста, негатив следует устранить до старта финального турнира чемпионата Европы летом 2020 года.

«Не думаю, что этот накал сохранится до весны. Надеюсь, он спадет. Я с ним и переписывался, и переговорил после возвращения в клубы. Думаю, в этом плане его реакция правильная. Но я бы хотел, чтобы всё быстрее успокоилось. Думаю, на нас это не скажется. Не знаю, получится или нет, имею право так говорить или нет, но очень прошу и болельщиков, и самого Артема, и журналистов, и полицию — давайте закроем эту тему! Наш караван идет дальше, мы все в одной лодке, мы все друг от друга зависим и друг друга подпитываем», — сказал Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Группа российских болельщиков выкрикивала оскорбления в адрес Дзюбы во время ноябрьского матча отборочного турнира Евро-2020 в Сан-Марино. Также организованные болельщики «Спартака» употребляли ненормативную лексику в кричалках о воспитаннике столичного клуба во время матчей чемпионата России с «Уралом» в Екатеринбурге и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Дзюба в интервью «СЭ» заявил, что фанаты в Сан-Марино не только оскорбляли его, но и допускали фашистские выкрики. Футболист сделал ряд заявлений о «сектантах», которые болеют за москвичей.

Черчесов подчеркнул: «Когда речь о капитане команды, важно всё». Специалист заявил, что не слышал оскорблений Дзюбы по ходу игры в Сан-Марино, иначе «наверное, повел бы себя по-другому». «Как минимум подозвал бы Артема и сказал, чтобы он не обращал внимания на те нелицеприятные скандирования, которые раздавались с трибун. А так как на стадионе ничего не слышал — и не реагировал. Просмотрев трансляцию в записи, уже понял, что там совершенно отчетливо были слышны эти скандирования», — объяснил главный тренер сборной.

По факту оскорблений Дзюбы до и во время игры «Зенит»–«Спартак» в Санкт-Петербурге 1 декабря был задержан ряд болельщиков. За нарушение общественного порядка некоторые из поклонников красно-белых получили штрафы, а один из лидеров фанатов, заводящий на трибуне Валерий Бевз лишен права посещения стадионов на 1,5 года. «Спартак» объявил, что окажет ему юридическую поддержку.

Фанаты красно-белых запустили акцию, которую поддержали активные поклонники других команд. Организованные болельщики уходили со стадионов по ходу 19-го, последнего, тура чемпионата России по футболу перед зимней паузой.

Сборная России в финальном турнире чемпионата Европы в июне 2020 года сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге, а также с Данией в Копенгагене. Евро-2020 пройдет в 12 городах 12 стран.