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Дзюба объяснил свои слова о фанатах-фашистах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Капитан сборной России по футболу, форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил свое заявление о болельщиках.

После игры чемпионата со «Спартаком» (1:0) в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря, нападающий произнес несколько фраз для журналистов. В частности, Дзюба заявил: «Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы». Так игрок отреагировал на оскорбления болельщиков в его адрес во время матчей Сан-Марино–Россия, «Урал»–«Спартак» и «Зенит»–«Спартак».

«Объясню, почему употребил слово «фашисты». Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал», — сказал Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

Форвард подчеркнул, что с уважением относится к большинству болельщиков «Спартака», воспитанником которого он является. Нападающий выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в «Томь» и «Ростов». По словам зенитовца, он не празднует голы в ворота красно-белых и не будет этого делать из уважения к настоящим болельщикам и фанатам.

Дзюба также выразил мнение, что скандирующих оскорбления в его адрес наказывать не стоит. «Самое главное для них наказание — то, что я играю в «Зените», мы побеждаем «Спартак». Я воспитанник этого клуба, у меня все хорошо — это то, что не дает им покоя», — заметил футболист.

«Зенит» после победы над «Спартаком» набрал 42 очка в 18 матчах и закрепился на первой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Отрыв петербургской команды от делящих второе место «Локомотива» — 8 очков, а от «Спартака» — 20.

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