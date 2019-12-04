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«Спартак» оштрафовали на 250 тыс. рублей за оскорбления Дзюбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский клуб «Спартак» на 250 тыс. рублей за оскорбительные «кричалки» болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

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Матч 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит» состоялся 1 декабря в Северной столице. Во время игры фанаты красно-белых растянули на гостевой трибуне несанкционированные баннеры, а также скандировали лозунги, оскорбляющие нападающего «Зенита» Дзюбу.

По решению КДК РФС, московский клуб был оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры и 100 тыс. за «кричалки» соответственно.

Ранее 28 ноября КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес Дзюбы во время матча «Урал»–«Спартак». В этот же день Российская премьер-лига начала проверку, подчеркнув, что «категорически не приемлет подобные проявления неуважения».

В свою очередь, бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил поведение болельщиков «Спартака». По его мнению, Дзюба «не следил за языком» и когда-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков красно-белых.

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