Дзюба резко прокомментировал оскорбления фанатов «Спартака» в свой адрес

Нападающий петербургского «Зенита» и бывший форвард московского «Спартака» Артем Дзюба в воскресенье, 1 декабря, прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков красно-белых.

Фанаты «Спартака» уже несколько матчей кряду выкрикивают нелицеприятные кричалки в адрес футболиста. Первый инцидент произошел во время матча сборной России с Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020, затем ситуация повторилась в играх РПЛ между «Уралом» и «Спартаком», а также «Зенита» с москвичами.

«Пусть на табло смотрят, спасибо большое. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие побеждают», — заявил Дзюба журналистам после игры в Петербурге, пишет РЕН ТВ.

1 декабря «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Артем Дзюба является воспитанником футбольной школы «Спартака» и защищал цвета красно-белых с 2006 по 2015 год. Затем форвард перешел в «Зенит», который многие болельщики считают принципиальным соперником москвичей.

Ранее в воскресенье травлю Дзюбы объяснил бывший полузащитник футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» Владимир Быстров.