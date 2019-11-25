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Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Это произошло на матче чемпионата России в Екатеринбурге. Встреча между «Уралом» и «Спартаком» завершился ничьей (0:0), передает «Газета.ру».

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Российская премьер-лига (РПЛ) начала проверку. Как говорится на сайте РПЛ, лига «категорически не приемлет подобные проявления неуважения». Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), за скандирование оскорблений клубу может грозить одноматчевый запрет на допуск зрителей на стадион.

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

«Дело в том, что Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком», — цитирует Панова «Спорт-Экспресс».

19 ноября, предположительно, болельщики «Зенита» оскорбляли Дзюбу на выездном матче сборной России в Сан-Марино. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возмутился поведением фанатов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — добавил Черчесов.

Дзюба начал карьеру в «Спартаке». Он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. За это время футболиста дважды отдавали в аренду: сначала — в «Томь» в 2009 году, потом — в «Ростов» в 2013-м. Затем форвард перешел в стан принципиальных соперников красно-белых — «Зенита».

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