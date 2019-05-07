«Не мы перезапустили карьеру Дзюбы — он сам себя сделал»

Год назад тульский «Арсенал» показал лучший результат в своей истории — седьмое место в премьер-лиге. Но сейчас команда близка к тому, чтобы его превзойти — в чемпионате России подопечные Игоря Черевченко идут шестыми, отставая на одно очко от занимающего пятую позицию «Спартака» и на три — от расположившегося на четвертом месте ЦСКА.

«Оружейники» имеют хорошие шансы на прямое попадание в Лигу Европы — для этого им нужно завершить сезон в первой пятерке. Но есть вариант пройти в еврокубки и через Кубок России — 15 мая «Арсенал» примет дома «Урал» в ответном полуфинальном матче. Первая встреча в Екатеринбурге завершилась поражением туляков с минимальным счетом (0:1).

«Арсенал» стал настоящей грозой авторитетов. В этом сезоне он победил в домашних матчах «Зенит» (4:2), ЦСКА (2:0), «Спартак» (3:0), а в минувшую субботу — «Локомотив» (2:0). Причем встреча с армейцами была выиграна на нейтральном поле — из-за неважного состояния газона в Туле ее перенесли в Грозный. А выигрыш у «железнодорожников» позволил оформить чемпионство «Зениту» и его форварду Артему Дзюбе, для которого это золото стало первым.

После встречи с «Локомотивом» интервью «Известиям» дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поделился мнением о последних успехах команды, ее еврокубковых перспективах, а также прокомментировал первое чемпионство в карьере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который прошлой весной, будучи в аренде в «Арсенале», отвоевал место в сборной России после долгих месяцев опалы в питерском клубе из-за конфликта с тогдашним главным тренером Роберто Манчини.

— Что скажете о победах «Арсенала» над топ-клубами в этом сезоне?

— Не хочу сравнивать эти успехи. Скажу только то, что «Зенит» — замечательная команда. Как и «Локомотив», с которым работает мой кумир и очень уважаемый мной человек Юрий Павлович Семин (пожимает руку проходящему мимо и поздравляющему его с победой Семину. — «Известия»). Впрочем, у нас все клубы замечательные. Как минимум есть пять-шесть сильных коллективов с хорошими игроками и профессиональными тренерами. У них совершенно разные бюджеты, но я уже говорил после победы над «Спартаком» и скажу сейчас, после победы над «Локомотивом», — у нас абсолютно нет градации соперников. Мы уважаем их мастерство, но с каждым должны играть в свою игру и стараться добиваться победы. Они могут занимать 12–16-е места в таблице, могут входить в первую тройку, но «Арсенал» ставит перед собой задачу с максимальной отдачей действовать против любого из них. Для нас без разницы, кто перед нами — «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Ростов», «Оренбург» или кто-то еще.

— Прошлой весной «Арсенал» перезапустил карьеру Артема Дзюбы, который ехал в Тулу игроком запаса «Зенита», а покинул — футболистом сборной на домашнем чемпионате мира. Для вас символично, что свое первое чемпионство он оформил благодаря победе вашего клуба над «Локомотивом»?

— Артем Дзюба — великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а еще до этого. И неоднократно доказал свое мастерство и характер. В «Арсенале» Артем оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог «Арсеналу». Мы, чем могли, помогли Артему. Но он всё сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определенные условия и оказали определенную помощь. Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артем просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек. Не «Арсенал» перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и «Зенита», а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба.

— Ходили слухи, что вы лично мирили Дзюбу и Станислава Черчесова перед прошлогодним чемпионатом мира, а «Арсенал» с вами согласовывал платеж «Зениту» за право арендованного Артема выйти против питерского клуба прошлой весной.

— Я не из спортивного мира и не знаю, о чем вы говорите. Есть Черчесов — главный тренер сборной России. Он замечательный и очень уважаемый человек. Есть его тренерский штаб — тоже замечательные и очень уважаемые люди. В их деле существуют определенные проблемы, над которыми надо работать. Но в результате этой работы появились успехи, о них все знают. А мы люди скромные, занимаемся совсем другими вещами и находимся вне тех процессов, которые происходят в большом спорте. Мы колхозники и крестьяне.

— Футбольный клуб «Арсенал» и ваш регион готовы к Лиге Европы?

— Мы сейчас играем оставшиеся матчи сезона. Показываем свой футбол, насколько получается. Идет чемпионат России, скоро будет ответный матч полуфинала Кубка России. Поэтому еще рано говорить о еврокубках. Не надо пока строить какие-то планы на этот счет. Делу время — потехе час. Мы сейчас нацелены только на оставшиеся три встречи чемпионата и ответный кубковый полуфинал против «Урала».