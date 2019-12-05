Экс-игрок «Зенита» Панов оценил слова Дзюбы о фанатах «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России, известный болельщик «Спартака» Александр Панов считает неуместным заявление форварда питерской команды Артема Дзюбы об активных болельщиках московского клуба. После игры «Зенит»–«Спартак» в воскресенье, 1 декабря, капитан сборной России сравнил некоторых фанатов с фашистами.

Дзюба отреагировал на кричалки болельщиков, которые оскорбляли его во время матча сборной России в Сан-Марино, а также на игре «Зенита» со «Спартаком». После встречи в Санкт-Петербурге он заявил: «Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы».

«Называть фашистами фанатов, конечно, неправильно. Мы не фашисты, а русские люди. Наверное, у болельщиков «Спартака» есть причины так относиться к Дзюбе», — сказал Панов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-форвард «Зенита», который после завершения карьеры стал болеть за принципиального соперника клуба из Санкт-Петербурга, также посоветовал Дзюбе абстрагироваться и не отвечать на обидные кричалки.

При этом бывший футболист уверен, что воспитанник «Спартака» Дзюба даже может поблагодарить фанатов. «Они его стимулируют, придают ему спортивную злость, заряжают на матчи! Не стоит вестись на оскорбления», — сказал Панов.

Александр Панов родился в городе Колпино Ленинградской области и после футбольной школы играл в системе «Зенита» с 1993 по 2007 года с несколькими перерывами. 44-летний экс-футболист активно болеет за «Спартак». Дзюба — воспитанник школы московского клуба, за который он играл с несколькими перерывами с 2006 до 2015 года. В последнее время он выступает за «Зенит».