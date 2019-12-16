Остановленный из-за оскорблений Зозули матч чемпионата Испании не продолжат

Футбольный матч между испанскими командами «Альбасете» и «Райо Вальекано» на 20-м туре Сегунды, остановленный из-за оскорблений украинского нападающего Романа Зозули, не будет продолжен. Об этом сообщается на официальном сайте турнира в воскресенье, 15 декабря.

Лига выступила с заявлением, что согласна с решением, принятым арбитром встречи, приостановить матч. Также она заявила, что работает над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в испанском профессиональном футболе.

Инцидент произошел в воскресенье во время матча. В ходе первого тайма болельщики «Райо» начали скандировать оскорбления в адрес Зозули, выступающего за клуб «Альбасете», называя его нацистом. Как пишет телеканал «360», Зозуля расплакался из-за оскорблений фанатов в раздевалке.

Уйдя на перерыв со счетом 0:0, команды на поле уже не вернулись. Вице-президент клуба Виктор Варела отметил, что футболисты отказались продолжать игру, и поддержал их решение. Решение арбитра приостановить матч он также назвал верным.

В 2017 году Зозуля на правах аренды был передан «Райо», но известные своими левыми взглядами болельщики команды сразу выступили против нового игрока. Они припомнили футболисту его поддержку националистов, воюющих в Донбассе.