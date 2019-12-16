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Украинский футболист Зозуля расплакался из-за оскорблений фанатов

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Фото: TASS/Zuma
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Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за клуб «Альбасете» второго дивизиона чемпионата Испании, расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов. Об этом 16 декабря рассказал вице-президент клуба Виктор Варела.

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Инцидент произошел накануне во время матча «Альбасете» против «Райо Вальекано». В ходе первого тайма болельщики «Райо начали скандировать оскорбления в адрес украинца, называя его нацистом.

Уйдя на перерыв со счетом 0:0, команды на поле уже не вернулись.

Варела отметил, что футболисты отказались продолжать игру, и поддержал их решение, пишет издание Carrusel Deportivo в Twitter. Решение арбитра приостановить матч он также назвал верным.

В 2017 году Зозуля на правах аренды был передан «Райо», но известные своими левыми взглядами болельщики команды сразу выступил против нового игрока. Они припомнили футболисту его поддержку националистов, воюющих в Донбассе.

В итоге после обвинений в нацизме Зозуля перешел через несколько месяцев в «Альбасете», так и не сыграв ни одного матча за «Райо», пишет «Страна.ua».

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