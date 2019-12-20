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Палата представителей одобрила торговое соглашение с Мексикой и Канадой

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA).

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Как свидетельствуют результаты голосования, в поддержку высказались 385 конгрессменов, против — 41. Теперь соглашение должен одобрить сенат, после чего его подпишет президент США Дональд Трамп.

30 ноября 2018 года Трамп, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето подписали USMCA на полях саммита G20 в Аргентине.

Отмечалось, что торговый договор сперва должен быть ратифицирован парламентами трех государств.

Сенат Мексики ратифицировал новое соглашение о свободной торговле с США и Канадой в июне. Соединенные Штаты и Канада сделают это в 2020 году, передает портал Vox.

USMCA пришло на смену Североамериканскому соглашению (NAFTA), которое вступило в силу в 1994 году. Трамп настоял на перезаключении договоренностей на новых условиях.

По его мнению, NAFTA было худшим соглашением из когда-либо существовавших в мире. Оно разрушительно сказывалось на экономике США.

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