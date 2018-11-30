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Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский президент Дональд Трамп, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето подписали новое торговое соглашение USMCA на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября, сообщает NPR.

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«Это была битва, а в битвах иногда появляются верные друзья», — сказал глава Белого дома на церемонии подписания документа: таким образом он охарактеризовал переговоры о принятии USMCA, проходившие осенью этого года.

По его словам, заключение соглашения можно назвать историческим. Как сообщает «РИА Новости», теперь договор должны ратифицировать парламенты трех государств, включая американский конгресс.

USMCA пришло на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое было подписано тремя странами в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Нынешний президент США Дональд Трамп настоял на перезаключении договоренностей на новых условиях. По его мнению, NAFTA было «худшим соглашением» из когда-либо существовавших в мире. Оно разрушительно сказывалось на экономике США.

Решение заключить USMCA стороны приняли 1 октября. На следующий день Трамп заявил, что после подписания нового соглашения Мексика и Канада станут чудесными торговыми партнерами Соединенных Штатов.

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