Надувного «малыша-Трампа» запустили в Аргентине перед G20

Надувная фигура «малыш-Трамп» появилась в четверг, 29 ноября, в центре Буэнос-Айреса (Аргентина) в предверии саммита G20. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Воздушный шар, который изображает американского президента Дональда Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке, запустили на площади около дворца Национального конгресса страны.

Активисты часто используют «малыша-Трампа» в знак протеста против политики американского лидера и запускают его на митингах по случаю его заграничных визитов.

The Trump Baby blimp, depicting US President Donald Trump as an angry baby has made a comeback in Buenos Aires in Argentina ahead of the G20 Summit.#DonaldTrump #babytrump #G20Summit pic.twitter.com/GtZqtSeryz