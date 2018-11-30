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Надувного «малыша-Трампа» запустили в Аргентине перед G20

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Фото: REUTERS/Pilar Olivares
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Надувная фигура «малыш-Трамп» появилась в четверг, 29 ноября, в центре Буэнос-Айреса (Аргентина) в предверии саммита G20. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Воздушный шар, который изображает американского президента Дональда Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке, запустили на площади около дворца Национального конгресса страны.

Активисты часто используют «малыша-Трампа» в знак протеста против политики американского лидера и запускают его на митингах по случаю его заграничных визитов.

13 июля шестиметрового «малыша-Трампа» подняли в воздух над Парламентской площадью в центре Лондона. Несколько тысяч активистов собрали около £16 тыс. (более $21 тыс.), чтобы запустить воздушный шар: таким образом они выразили протест против визита президента США в Великобританию.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. На него, помимо Трампа, приедут главы многих государств, в частности, президент РФ Владимир Путин, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и др.

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