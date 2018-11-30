Американист назвал подлинную причину отмены встречи Трампа с Путиным

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич рассказал «Известиям» в пятницу, 30 ноября, что ситуация в Керченском проливе в действительности стала лишь предлогом для отмены встречи между президентом США Дональдом Трапом и президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.

Накануне, 29 ноября, американский лидер сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

«На самом деле каждая встреча Трампа с российским президентом связана с серьезными минусами для Дональда Трампа в США. Каждый раз, когда Трамп возвращается в США после встреч с Владимиром Путиным, будь то в немецком Гамбурге, во вьетнамском Дананге или в финском Хельсинки, он становится объектом жесткой и резкой критики как со стороны американских СМИ, так и со стороны политической оппозиции США», — объяснил американист.

По его словам, в результате Трампа обвиняют в сдаче американских национальных интересов якобы в угоду России. Подобная критика отрицательно сказывается на политической репутации президента США, подчеркнул политолог.

С другой стороны, эксперт убежден, что американскому лидеру по сути не с чем возвращаться в США после встречи с Путиным, потому что администрация главы США и внешнеполитический истеблишмент страны в целом не готовы к серьезной работе по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Нет сделок, которые он мог бы представить как положительный результат своих встреч с российским президентом. Значит, он не может оправдать подобные встречи перед лицом американских избирателей. То есть каждая подобная встреча Трампа с Путиным несет в себе целый ряд минусов, но не несет в себе ни одного плюса», — отметил Олевич.

Он напомнил, что встреча двух президентов срывается уже не в первый раз. Последний раз это произошло в Париже 11 ноября на мероприятиях, связанных с юбилеем окончания Первой мировой войны. «В то время ответственным за эту отмену сделали французского президента Франции Эммануэля Макрона, который якобы попросил не затмевать организованное им мероприятие встречей российского и американского президентов. Однако реальные причины были такие же, как и в этот раз», — заключил политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 ноября, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации отменить встречу в Буэнос-Айресе.

В то же время Белый дом сообщил об отмене еще двух встреч Трампа в Аргентине: с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

У Путина в Аргентине запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Также в Аргентине пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС. Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэйнос-Айресе.