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В Совфеде прокомментировали отмену встречи Путина и Трампа

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что в отмене встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине нет никакой трагедии.

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По его словам, американский лидер за последние сутки раза три менял свое решение. В этой связи не исключено, что пока Трамп долетит до Аргентины, то еще раз поменяет свое решение, указал Джабаров.

«Главное, что никакой трагедии в этом нет. Не встретятся, значит в этом нет необходимости. Была бы жесткая необходимость, они бы встретились. От этого позиция Москвы ни по одному вопросу не поменяется», — подчеркнул Джабаров.

В то же время бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что поступок Трампа — беспрецедентный случай для мировой дипломатии.

«Это уникальный случай. Получается, что от этого президента можно ожидать всего чего угодно. Или он не владеет ситуацией, или стал марионеткой собственной администрации. Такие заявления делаются по дипломатическим каналам. Это несерьезно, несолидно. Так себя на международной арене не ведут», — сказал Орджоникидзе «Известиям».

Вечером 29 ноября Белый дом сообщил об отмене еще двух встреч Дональда Трампа в Аргентине: с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Подробнее — в материале «Известий»:

Семь твитов на неделе: Трамп отменил встречу с Путиным на G20

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