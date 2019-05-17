США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады

США приняли решение в течение 48 часов отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщает в пятницу, 17 мая, The Washington Post.

«США согласились снять пошлины в течение 48 часов в обмен на новые жесткие меры, которые направлены на то, чтобы препятствовать попаданию китайской стали в США через Канаду или Мексику», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщало, что решение Вашингтона может создать почву для ратификации нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, подписанного в конце ноября прошлого года в рамках саммита G20 в Бразилии.

9 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия для защиты национальной безопасности страны.

Он добавил, что те, кто не намерен платить налог, могут «перенести производство в США, и налога не будет». Кроме того, Трамп не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.