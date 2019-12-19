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Путин рассказал о предотвращении 33 терактов в 2019 году

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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С начала 2019 года в России были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности страны.

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Он отметил, что число предотвращенных преступлений подобного рода увеличивается. Путин подчеркнул, что за этим стоят спасенные человеческие жизни. Кроме того, четкая работа российских спецслужб позволила без происшествий провести масштабные международные мероприятия.

«Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость», — приводит слова президента «РИА Новости» в четверг, 19 декабря.

Также Путин призвал российские спецслужбы пресекать любые провокации и призывы к насилию, а также попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную деятельность.

«Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме — это угроза демократии, правам и свободам человека, и эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что России нужно усилить работу по линии контрразведки, повысить уровень охраны госграницы и защиты информационных ресурсов, а также решительно бороться с коррупцией.

Отмечается, что на концерте также присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.

10 декабря глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал, что в 2019 году спецслужбы ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного террористического акта на территории России. Всего нейтрализованы 32 бандита. Задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников.

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