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Девять главарей террористов уничтожили в России с начала года

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Сотрудники ФСБ ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного террористического акта на территории России в 2019 году. Итоги работы спецслужб подвел директор ведомства, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников 10 декабря.

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«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников», — сказал Бортников в ходе заседания НАКа, передает «Интерфакс».

Кроме того, в текущем году правоохранители пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

Бортников добавил, что деятельность пособников боевиков была зафиксирована во всех федеральных округах. Несмотря на то что количество подготавливаемых нападений снижается, террористическая угроза остается — боевики по-прежнему продолжают формировать законспирированные ячейки, вербовать в свои ряды и публично призывать к терроризму, отметил он.

3 декабря в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ подсчитали число человек, объявленных в розыск по обвинению в терроризме. Так, правоохранители ищут около 10 тыс. человек, половина из них — боевики, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе группировок на территориях стран, не входящих в СНГ.

С 2015 года при содействии АТЦ были задержаны около 200 лиц и выявлено еще более 300, причастных к финансированию терактов.

Ранее в декабре в Москве и Челябинске были задержаны два главаря и семь членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Среди задержанных — как граждане РФ, так и уроженцы государств Центральноазиатского региона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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