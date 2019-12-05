В «ТамТам» рассказали о блокировке каналов о терроризме и насилии

Мессенджер «ТамТам» всегда оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в «Известия» в четверг, 5 декабря.

Запрет на пропаганду насилия и терроризма прописан в лицензионном соглашении мессенджера, и сервис не приветствует рост аудитории, которая распространяет подобный контент.

В пресс-релизе отмечается, что на днях в СМИ появились сообщения об использовании террористическими организациями «ТамТама» как одной из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне. «Мессенджер не получил официальных запросов о появлении этой информации от государственных органов и упомянутых в СМИ экспертов, но с помощью автоматических алгоритмов «ТамТам» и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность быстро снизилась», — говорится в сообщении.

Независимые эксперты отметили скорость реакции мессенджера, а представители общественных организаций — что каналы, на которые они пожаловались команде сервиса, удалялись в течение 20 минут. По данным экспертов, «ТамТам» за сутки парализовал распространение подобной активности на платформе. Позже, после обращения Европола и некоторых других общественных организаций, команда также удалила ряд ссылок.

Сейчас все жалобы пользователей незамедлительно обрабатывают. Обращение можно отправить из самого приложения с помощью кнопки «Пожаловаться», а также на почту abuse@tamtam.chat. Команда мессенджера обещает совершенствовать его алгоритмы, чтобы не допустить новых волн распространения подобной информации.

В пресс-релизе речь идет о теракте на Лондонском мосту 29 ноября, жертвами которого стали два человека. Нападавшего ликвидировали полицейские. На следующий день ответственность за совершение атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

3 декабря издание Insider со ссылкой на бельгийского эксперта по джихадистским группировкам Питера Вана Остайена сообщило, что террористические организации использовали «ТамТам» как одну из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне. По его данным, заявление ИГ об ответственности за этот теракт появилось в «ТамТам» раньше, чем в Telegram.

Эксперт отмечал, что террористы переехали в этот мессенджер после того, как администрация Telegram, который они использовали раньше, вместе с правоохранительными органами европейских стран провела операции по блокировке аккаунтов, связанных с терроризмом.

Остайен также выразил мнение, что боевики в «ТамТаме» ненадолго, поскольку администрация сервиса начала блокировать их каналы.

4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал переадресовал компании «ТамТам» вопрос журналистов о возможности связи сервиса с отечественными спецслужбами и вероятное его использование боевиками, причастными к теракту в Лондоне.