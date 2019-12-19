Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Авария с участием служебной полицейской машины и автомобиля Toyota произошла на трассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр.

В полицейской машине находились пятеро сотрудников правоохранительных органов, из которых выжил только один. В Toyota находились три человека, один из них погиб, двое госпитализированы.

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

Ранее 18 декабря в Ленинградской области один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей. ДТП с участием грузовика, легковушки и грузовой «Газели» произошло во Всеволожском районе на въезде в поселок имени Свердлова.