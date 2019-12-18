В ДТП с автобусом в Японии пострадали 22 человека

В массовом ДТП в Японии с участием 10 автомобилей, включая автобус, погиб один человек, еще 22 получили различные травмы. Об этом 18 декабря сообщает агентство Kyodo.

Авария произошла вечером 17 декабря в тоннеле в районе города Кавасаки, уточняет REGNUM. Причиной массового ДТП послужил загоревшийся грузовик, дым от которого ухудшил видимость в тоннеле. Водитель автобуса, следовавшего из города Иокогама в префектуру Тиба, допустил столкновение с большегрузом и от полученных травм скончался, пишет RT. Еще 22 человека пострадали и были госпитализированы.

Как пишет ТАСС, водитель горящего грузовика сумел выбраться из него, но разгоревшееся пламя практически перекрыло движение в тоннеле. В результате у въезда в тоннель начали происходить массовые столкновения автомобилей, задыхающиеся люди бросали машины, пытаясь выбраться. В настоящее время движение на трассе восстановлено.

Ранее 18 декабря сообщалось, что в Египте в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек, еще трое получили травмы.