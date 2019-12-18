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Человек погиб в массовом ДТП под Петербургом

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В Ленинградской области один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей. Об этом 18 декабря сообщило «Федеральное агентство новостей».

ДТП произошло во Всеволожском районе на въезде в поселок имени Свердлова. Произошло столкновение грузовика, легковушки и грузовой «Газели». По словам очевидцев, самосвал выехал на встречную полосу и задел по касательной легковушку, после чего врезался в грузовик. Водитель «Газели» скончался от полученных травм.

Как сообщает телеканал «360», также в аварии травмы получили еще два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

3 декабря сообщалось, что в поселке Парголово Ленинградской области перебегавшая дорогу собака стала причиной крупного ДТП. В результате аварии водитель микроавтобуса потерял сознание. О других пострадавших не сообщается.

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