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Не менее пяти человек погибли в двух крупных авариях в Южной Корее

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Фото: en.yna.co.kr
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Не менее пяти человек погибли и более двадцати пострадали в двух крупных авариях на юго-востоке Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap в субботу, 14 декабря.

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Первое ДТП произошло около 4:40 утра по местному времени. Около 10 транспортных средств, включая грузовые автомобили, столкнулись в 301 км к югу от Сеула.

Как сообщили сотрудники полиции, в результате аварии погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. Также сообщается о возгорании в нескольких автомобилях, которое было ликвидировано пожарными примерно за два часа.

Второе столкновение произошло на противоположной полосе того же шоссе с участием около 20 транспортных средств. Погиб один человек, еще 17 получили ранения.

По словам представителей полиции, наиболее вероятной причиной ДТП является так называемый черный лед. Как сообщает «РИА Новости», на рассвете в регионе выпало около 1 мм осадков, которые замерзли таким тонким слоем, что водители не заметили гололед.

11 декабря на трассе Де-Фриз–Седанка во Владивостоке произошло массовое ДТП. По разным источникам участников аварии было от 50 до 80.

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