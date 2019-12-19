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Евросоюз продлил санкции против России

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Фото: ТАСС/Zuma
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Совет Евросоюза единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает в январе 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 19 декабря на сайте Совета ЕС.

«Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

В документе сказано, что причиной для продления мер в отношении России стало невыполнение Минских соглашений. Отмечается также, что санкции затронут финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики.

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12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

На следующий день замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что путем продления экономических санкций против России Евросоюз наносит ущерб собственной экономике.
Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря.

По ее итогам были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил ополченцев и украинских военных еще на трех участках линии соприкосновения, а также подчеркнута безальтернативность Минских соглашений.

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