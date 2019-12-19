Евросоюз продлил санкции против России
Совет Евросоюза единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает в январе 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 19 декабря на сайте Совета ЕС.
«Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.
В документе сказано, что причиной для продления мер в отношении России стало невыполнение Минских соглашений. Отмечается также, что санкции затронут финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики.
12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря.
По ее итогам были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил ополченцев и украинских военных еще на трех участках линии соприкосновения, а также подчеркнута безальтернативность Минских соглашений.