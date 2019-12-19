Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает в январе 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 19 декабря на сайте Совета ЕС.

«Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

В документе сказано, что причиной для продления мер в отношении России стало невыполнение Минских соглашений. Отмечается также, что санкции затронут финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики.

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

На следующий день замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул , что путем продления экономических санкций против России Евросоюз наносит ущерб собственной экономике.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.