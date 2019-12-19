Глава Челябинской области предложил создать программу «Земский тренер»

В Челябинской области может появиться программа «Земский тренер». С соответствующей инициативой губернатор региона Алексей Текслер выступил после доклада министра спорта и физической культуры Леонида Одера на заседании областного правительства.

Глава региона подчеркнул важность наличия специалистов, тренеров и организаторов спортивных мероприятий. По его словам, необходимость создания программы «Земский тренер» назрела давно. Она будет реализована по аналогии с земским врачом, а также с земским учителем, работа по которой начнется в следующем году, пишет сайт 1obl.ru.

По словам Текслера, такая задача стоит не только перед муниципалитетами, но и перед правительством региона.

В 2020 году в Челябинской области планируют обновить материально-техническую базу 32 школ, расположенных в небольших муниципалитетах. К 2024 году в 25 коррекционных школах региона создадут условия современной образовательной среды для реализации индивидуальных программ с учетом потребностей учащихся.