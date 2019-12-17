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Самый большой в России мобильный технопарк появится в Приамурье

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Фото: roskvantorium.ru
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В Амурской области к началу работы готовится самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум». Сейчас его комплектуют для первой поездки в шесть населенных пунктов, которые технопарк будет посещать непрерывно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказала руководитель передвижного центра Наталья Домашенко, длина автомобиля достигает почти 14 м, высота — около 4 м, а ширина в разложенном состоянии — 5,5 м. Сейчас он проходит техобслуживание и брендирование.

Технопарк создан на базе «КамАЗа» и оснащен современной техникой, которая необходима для занятий по направлениям «Робо/Промдизайн», VR/IT и «Гео/Аэро». Машина представляет собой тягач с прицепом и может преодолевать большие расстояния и перевозить дорогостоящее оборудование в условиях бездорожья, пишет Амурская служба новостей.

Сейчас «Кванториум» готовится к своей первой поездке. Он посетит села Тамбовка, Константиновка, Поярково, Екатеринославка, Возжаевка и Ивановка.

В будущем в Приамурье планируется расширить сеть технопарков. К 2022 году в регионе будут действовать уже пять передвижных центров.

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